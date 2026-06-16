Suç işleyen VPN'e saklanamayacak: 30 milyon lira para cezası geliyor

Özellikle yurt dışından veya VPN kullanılarak açılmış sosyal ağ hesapları üzerinden katalog suç kapsamındaki içerikleri oluşturan ya da yayan kişilerin gerçek kimliklerine ulaşılmasını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, erişim engeli kararlarını aşmaya, suç teşkil eden içeriklere ulaşmaya, yaş doğrulama sistemlerini devre dışı bırakmaya veya internet suçlarında faillerin gizlenmesine imkân sağlayan VPN uygulamaları da internet suçları kapsamına alınıyor. Böylece bu hizmetler, şebekeler üstü hizmet sağlayıcılarla aynı yükümlülük ve idari yaptırımlara tabi tutulacak.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ GİBİ OLACAKLAR

İnternet trafiğini gizlilik veya güvenlik amacıyla şifreleyerek ileten hizmetler özel sanal ağ hizmeti (VPN), bu hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişiler ise özel sanal ağ hizmet sağlayıcı olarak tanımlanacak. Bu hizmet sağlayıcılar faaliyetlerini Türkiye'de kuracakları anonim şirket ya da limited şirket statüsündeki tam yetkili temsilcileri vasıtasıyla sürdürecek ve sosyal medya şirketleri ile aynı sorumluluk ve yükümlükleri taşıyacak.

BTK tarafından yapılacak yetkilendirme çerçevesinde yükümlülüklere sahip olacaklar. Bu yükümlülüklere uymayan veya yetki almadan hizmet sunan VPN sağlayıcılarına ise 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında değişen idari para cezası verilebilecek.

Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının, kovuşturma aşamasında ise davaya bakan mahkemenin talebi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye temsilcisi, kullanıcıya ait kimlik ve bağlantı bilgilerini en geç 30 gün içinde adli mercilere vermek zorunda olacak. Bilgilerin süresi içinde paylaşılmaması halinde Cumhuriyet savcısı, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 30'dan az olmamak üzere yüzde 50'ye kadar daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine başvurabilecek. Mahkeme kararına rağmen yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise bant daraltma oranı yüzde 90'a kadar çıkarılabilecek.

Hangi uygulamalar yasa kapsamında

Düzenleme kapsamında, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına da yetkisiz şekilde hizmet sunan sanal özel ağ (VPN) hizmetlerinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getiriliyor. NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN ve 1.1.1.1 gibi dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan lider VPN uygulamaları ile VPN uygulaması sunan Google, Meta, Karperksy gibi firmalar da yasa kapsamında olacak.







