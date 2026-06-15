Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
İki ayrı suçtan 16 yıl hapisle aranıyordu: Operasyonla yakalandı

İki ayrı suçtan 16 yıl hapisle aranıyordu: Operasyonla yakalandı

21:2215/06/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kayseri’de ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. (26), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kayseri’de ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

İki ayrı suçtan aranıyordu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında 'hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. (26) yakalandı. İşlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.



#Kayseri
#Hırsızlık
#Hapis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2026? Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir? Diyanet açıklaması