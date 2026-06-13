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Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

20:4113/06/2026, Cumartesi
AA
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Kayseri Valisi Çiçek, Vali Yardımcısı Esmer'in vefatını yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurarak taziye mesajı paylaştı.
Kayseri Valisi Çiçek, Vali Yardımcısı Esmer'in vefatını yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurarak taziye mesajı paylaştı.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Esmer'in uzun yıllar boyunca devlete ve millete özveriyle hizmet ettiğini belirterek ailesine ve mülki idare camiasına başsağlığı diledi.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."



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