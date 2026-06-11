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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Üç kişi öldü, beş kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Üç kişi öldü, beş kişi yaralandı

22:2611/06/2026, الخميس
DHA
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi öldü, beş kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi’ndeki kavşakta çarpıştı. 

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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