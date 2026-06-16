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17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezasıyla aranıyordu: Kaçmaya çalışırken yakalandı

17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezasıyla aranıyordu: Kaçmaya çalışırken yakalandı

09:3616/06/2026, Salı
IHA
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Bilecik’te 17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı
Bilecik’te 17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı

Bilecik’te 17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı. E.Ç., işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından takibi yapılan ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçundan 17 yıl 49 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., kent merkezinde bir tekel büfesi önünde tespit edildi.

Kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerinin de desteğiyle zor kullanılarak yakalanan şahıs gözaltına alındı.

E.Ç., işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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