17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezasıyla aranıyordu: Kaçmaya çalışırken yakalandı

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından takibi yapılan ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçundan 17 yıl 49 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., kent merkezinde bir tekel büfesi önünde tespit edildi.