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Van sınır hattında 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van sınır hattında 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildi

16:1315/06/2026, Pazartesi
AA
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Hudut Kartalları geçit vermedi.
Hudut Kartalları geçit vermedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtirken, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında yapılan aramalarda 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınırların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek için kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı.

Hudut kartallarının, Van sınır hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirdiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği aktarıldı.



#Milli Savunma Bakanlığı
#uyuşturucu
#Van sınır hattı
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