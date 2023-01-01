İstanbul'da akılalmaz yöntem: Sürekli taksi kullanıyor ama hiç para vermiyor

Evi diye bahsettiği binanın önüne gidince ben zile bastığını sandım aslında basmıyormuş, basıyor gibi yapmış. Kendi oturduğum mahalleye getirdiğim için komşumun binası önünde inince güvendim ama kaçtı gitti. Yolculuk sonunda ödemesi gereken ücret 110 lira olmuştu. Hiçbirini tanımıyorum ama benim mahallemde indiği için kendi mahallemin çocuğu sandım arabadan inmedim. Güvendim hakkımı yedi gitti. Olay sabaha karşı oldu. 3 kişi oldukları için korkuyordum. Ben parayı beklerken aracımın plakasını tanıyan komşumun dikkatini çekmiş, güvenlik kamerasında yolcunun kaçtığını görmüş balkondan bana seslendi,

'Boşuna bekleme müşteri kaçtı'