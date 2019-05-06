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İstanbul Maltepe'de köpek dehşeti: 3 kişi yaralandı

İstanbul'da anestezi etkisinden çıkan köpek 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Maltepe'de veterinerde ameliyat edildikten sonra sahiplerine teslim edilen köpek, otomobil içinde anestezi etkisinden çıkınca sahiplerine saldırdı.

Haber Merkezi DHA
Köpeğin saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Köpeğin saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'daki olay, iki gün önce Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi üzerinde meydana geldi.

  • Hülya Balkaş ve kızı, "Rottweiler" cinsi köpeklerini veterinerde ameliyat ettirdi. İddiaya göre, anne ve kızı hala anestezi etkisinde olan köpeklerini veterinerden teslim aldı ve otomobilleriyle eve doğru yola çıktı. Bu sırada araç, Feyzullah Caddesi'ne geldiğinde anestezi etkisinden kurtulan köpek, otomobilde saldırgan tavırlar sergilemeye başladı ve seyir halinde ilerlerken anne ve kızını ısırdı.

Balkaş ve kızı telaşla otomobilden dışarı çıktı. Köpeğin saldırganlığı dışarıda da devam etti. Sokaktaki vatandaşların köpeğin etrafında toplanmasıyla köpeğin saldırganlığı daha da arttı.

  • Köpek o sırada yoldan geçen Eren Aydın adlı kişiyi de ısırdı. Vatandaşlar, durdurmak için ellerindeki duba ve sopalarla köpeğe vurmaya başladı.

Bir süre sonra sakinleşen köpek olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından uyuşturularak barınağa gönderildi.

Cep telefonu kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Hülya Balkaş'ın vatandaşlar tarafından hastaneye yetiştirildiği, kaldırım üzerinde yürüyen bir kişinin köpek tarafından ısırıldığı, ardından vatandaşların durdurmak için köpeğe sopalarla müdahale ettiği, kaçmasıyla birlikte vatandaşların köpeği kovaladığı ve en sonunda köpeğin sakin bir şekilde sokağın karşı tarafında beklediği görülüyor.

Anestezi etkisinden çıkan köpek 3 kişiyi yaraladı
OYNAT 01:34
Anestezi etkisinden çıkan köpek 3 kişiyi yaraladı
Maltepe'de veterinerde ameliyat edildikten sonra sahiplerine teslim edilen köpek, otomobil içinde anestezi etkisinden çıkınca sahiplerine saldırdı.

Anesteziden uyanmadan teslim etmişler

Yaşanan olayı gören bir mahalle esnafı şöyle konuştu:

"Köpeği biz gördüğümüzde çok saldırgandı. Müdahale etmeye çalıştık. Tabi sakinleştiremedik köpeği ama köpeğin saldırmasının bir sebebi varmış. Veterinerden geliyorlarmış ameliyat olmuş. Anestezi yapılmış, arabaya bindirmişler. Sahipleri eve gelirken köpek arabanın içinde uyanıyor. Anestezi bitmeden uyanmadan teslim etmiş veteriner. O sırada birden bire can havliyle canı yanıyor tabi saldırganlaşıyor. Olayın bundan olduğunu düşünüyoruz. Yaralıların birinin durumu hafifti. Sadece köpeği tutmayı çalışırken yaralandı. İki kişi daha yaralandı. Kollarından yaralılardı. Vatandaşlar çok agresifti, birden bire kadını görünce köpeğin yanında. Vatandaşlar, daha fazla köpeğin üzerine gitti. Ellerinde sopayla. Köpek daha da hırçınlaştı. Köpek o sırada üzerine gelen o kadar insanla beraber tabi. Zaten köpek sakinleşmişti. Biz onu bir yere bağladık uysallaştı. Belediye ekiplerini çağırdık. Uyuşturucu iğneyle uyutup bindirdik arabaya veteriner götürdü."

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