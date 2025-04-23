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İstanbul'da art arda depremler: İstanbul'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul'da art arda depremler: İstanbul'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha

15:2123/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor.
İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, saat 15.12'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul'da en büyüğü 6,2 ve 5,9 olan depremlerin ardından sarsıntılar sürüyor.

4,9'luk yeni deprem

İstanbul'da saat 15,12'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



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