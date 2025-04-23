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İstanbul'da deprem sırasında evinde düşen 79 yaşındaki yaşlı adam yaralandı

İstanbul'da deprem sırasında evinde düşen 79 yaşındaki yaşlı adam yaralandı

15:0223/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul depremi esnasında yaşlı bir adam evinde düşerek yaralandı
İstanbul depremi esnasında yaşlı bir adam evinde düşerek yaralandı

İstanbul'daki deprem esnasında evinde düşerek yaralanan 79 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi'nde oturan Muharrem Şenyüz, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmaya çalışırken yere düştü.


Kafasını duvara çarparak ağır yaralanan Şenyüz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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