İstanbul’da atık sular alarm veriyor

Atık sularının sadece %34,43’ü ileri biyolojik tesislerde arıtılan İstanbul, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun denizdeki kirliliği azaltmak için hazırladığı 3 yıllık eylem planına göre geride kaldı.
İstanbul'a günlük arıtma kapasitesi 6 milyon 161 bin 365 metreküp olan toplam 90 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriliyor. İSKİ bünyesindeki bu tesislerin 13'ü ileri biyolojik, 62'si biyolojik, 7'si ön arıtma, 7'si paket atık su tesisi ve 1'i de membran atık su arıtma tesisi olarak faal durumda. Günlük kapasite, ileri biyolojik atık su tesislerinde 2 milyon 120 bin 885 metreküp, biyolojik atık su arıtma tesislerinde 644 bin 400 metreküp, ön arıtma tesislerinde 3 milyon 389 bin 760 metreküp, biyolojik, paket atık su arıtma tesislerinde 2 bin 320 metreküp, membran atık su arıtma tesisinde ise 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlara göre, İstanbul'un atık sularının sadece yüzde 34,43'ü ileri biyolojik tesislerde arıtılıyor.
HEDEFE YÜZDE 1,4 YAKLAŞTI
Marmara Denizi'nde 2021'de yaşanan müsilaj kirliliği sonrasında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, hazırladığı eylem planında, bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamının ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi kararı almıştı. Tesislerin dönüşümü ile ilgili 3 yıllık süreç başlatılırken Marmara Belediyeler Birliğinin verilerine göre 2021'den 2024'de bu hedefin gerçekleşme performansı yüzde 1,4 olarak ölçüldü.