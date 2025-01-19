81 ilden sıfır atık sanatı

1945’ten günümüze kültürel mirasımızın inceliklerini ve zenginliklerini bir arada sunduğu çalışmalarıyla geleneksel sanatlarımızın aktarımında önemli bir yere sahip olan Olgunlaşma Enstitülerinin öncülüğündeki serginin küratörlüğünü Erkan Doğanay üstleniyor. Türkiye’deki bütün Olgunlaşma Enstitülerinin atölyelerindeki atıkların değerlendirilmesinden yola çıkarak bir dönüşüm projesi başlattıklarını ifade eden Doğanay, “Her Olgunlaşma Enstitüsü kendi alanı ve yetkinliğiyle ilgili projeler ortaya koydu. Kendi atölyelerindeki atıklardan ‘neler yapabiliriz’i düşündüler. Bu bir yılı bulan bir süreçti. Bu süre içerisinde projeler hazırlandı. Neler yapılabileceğine dair toplantılar düzenlendi, taslaklar çizildi. Ve onlara göre bu üretimler gerçekleştirildi” diyor. Sergi için üretilen 70’e yakın çalışma var. Çalışmaların bir çoğu CSO Ada Ankara’da fuaye alanıda sergilenirken bir kısmı da daha sonra serginin taşınacağı ve daha geniş bir sergi salonu olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergilenmek üzere bekliyor. Doğanay, şimdiden büyük bir ilgiyle karşılaşan serginin, “COP29” olarak bildiğimiz ve geçtiğimiz kasım ayında Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 2025 yılı organizasyonunda sergilenme planlarının şimdiden yapıldığını anlatıyor.

“Sergideki işlerin neredeyse tamamı halihazırdaki olgunlaşma enstitüleri atölyelerindeki atıklardan oluşturuldu. Örneğin tekstil atölyesi ise o atölyedeki kumaş atıkları kullanıldı. Ya da Kütahya’da yoğun seramik atölyeleri var. Onlar, oradaki seramik parçalarından neler yapabiliriz üzerine düşünerek ürettiler. Böylece atıkları yeniden hayata kazandırmayı, günlük yaşamda yeniden kullandırabilmeyi amaçladık” açıklamasını yapan Doğanay, şehirlere ait farklı atıkların da değerlendirildiğini ifade ediyor: “Örneğin bugün halıda dünyanın önce gelen şehirlerinden biri olan Antep’te sokaktan toplanan camlardan halı desenleriyle cam mozaikler yapıldı. Amasya’da yine şehirden toplanan kırık cam parçalarıyla bir Mondrian tablosu yapıldı. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, toplanan siyah naylon poşetlerle bir yörük çadırı dokudular. Üretimlerin bir kısmı gerçekten bir sanat eseri gibi. Bir kısmı da günlük hayatta kullanılmaya müsait ya da dönüştürülürse bir eşyaya dönüşebilecek nesneler ortaya çıktı.” Doğal meyve atıklarının değerlendirildiği işler de sergide yerini alıyor. Ayrıca yörelere göre doğal lif çalışmalarının da yürütüldüğünü anlatan Doğanay, “Biliyorsunuz mısır, muz ya da kenevir gibi maddelerden doğal lifler elde edilebiliyor. Muz, Akdeniz bölgesindeki olgunlaşma enstitülerinde; mısır ve kenevir ise Karadeniz bölgesindeki olgunlaşma enstitülerinin çalışmalarıyla çeşitli objelere, kumaşlara dönüştürüldü. Sergide bu çalışmalar da yer alıyor” diyor. “Dünya bugün ciddi bir iklim tehditi altındaysa bununla ilgili alternatif öneriler neler olabilir?” düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Doğanay, sözlerine şöyle devam ediyor: “Biz bu sergideki eserlerde hem bir yanıyla dönüşüm fikrini yani malzemenin kullanıldıktan sonra yeniden hayat bulmak için neye dönüşebilir fikrini ele aldık. Görev dağılımını da enstitülerin uzmanlık alanlarına göre yaptık. Çünkü Antalya’nın muz lifiyle ürettiği kumaş ve diğer üretimleri varsa onun o olanda kendisini daha da geliştiresi ve bu sergiye öyle hazırlanmasını istedik. Adana’nın yine kendi iklimiyle çevresiyle ilişkili bir çalışma üretmesini istedik. Trabzon’un aynı şekilde. Mesela Erzurum’dan oltu taşıyla yapılan üretim sonrası kalan taş tozlarını yeniden kullanıma dahil ederek, onu taşa dönüştürerek yapılmış tesbih ve kolyeler var. Aslında ham maddeleri oltu taşı törpülendikten sonra çıkan tozlar. Yine Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü bir çerçeve hazırladı. Bu çerçevede kentsel dönüşüme uğrayan eski bir Erzurum evinden çıkan ahşaplar kullanıldı.” Özellikle Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nün atık kumaşlarla hazırladıı Edvard Munch’un “Çığlık” isimli tablosunun çok ilgi çektiğini ifade eden Doğanay, “Atık kumaşlarla çok farklı bir üretimle onları rulo yaparak hazırlandı. Bu iş bizim için ‘Doğanın çığlığı’ olarak sergimizin motto işi oldu” diyor.