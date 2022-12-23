İstanbul'da bir mekanın denize bakan bölümü çöktü: Müşteriler denize düştü

LODOS VE DALGALARDAN ÇÖKME OLMUŞ OLABİLİRUzun yıllardır Üsküdarda yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum dedi.