Gündem İstanbulda bir mekanın denize bakan bölümü çöktü Müşteriler denize düştü
İSTANBUL

İstanbul'da bir mekanın denize bakan bölümü çöktü: Müşteriler denize düştü

Beşiktaş Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılırken, dört yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda bir mekanın denize bakan bölümü çöktü: Müşteriler denize düştü
Bebek'te restoranın olduğu iskele çöktü: 4 yaralı

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme: Yürürken fark ettiler
FOTOĞRAF 13
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Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısında daha önce büfe ve seyir-kafelerin olduğu alanda yıkıntı, çatlak ve çökmeler meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sahilden geçenler gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını ifade etti.
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Yıllar önce doldurulmuş olan alanda derin çatlaklar, yıkıntılar ve çöken beton parçaları görülüyor. Metrelerce uzunluğunda beton bloğun, çürüyen bağlantı yerlerinden koparak çöktüğü tahmin ediliyor.
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Çevredekiler yürüyüş yoluna çok yakın olan çöken alana, girişin engellenmesi için önlem alınmaması istedi.
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DAHA ÖNCE BURADA OTURUP ÇAY İÇİYORDUKArkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Emre Yıldız, Eskiden burada oturup çay içiyorduk. Çökme olmuş galiba. Önlem alınması gerekiyor diye konuştu.
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Sahilde yürüyüş yapan Volkan Atmaca, Kısım kısım çökmeler oluyor. Ama altını dolduracaklar, zaten yeniden yapılacak. Böyle boş kalmayacak dedi.
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LODOS VE DALGALARDAN ÇÖKME OLMUŞ OLABİLİRUzun yıllardır Üsküdarda yaşadığını söyleyen Atilla Berkçil, Lodos nedeniyle güçlü dalgalar vurdu sahile. Dalga vurdukça da bir erime oluyor elbette. Hatta öndeki taşlardan bile yıkılanlar oldu. Lodos şiddetinden oldu diye düşünüyorum. Başka türlü nasıl çökme olabilir ki. Daha önce oturma yerler vardı. Çökme birkaç yerde de var. Yeniden yapılacak diye biliyorum dedi.
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Üsküdar Sahili'nde korkutan çökme: Yürürken fark ettiler
Üsküdar Sahili Kız Kulesi'nin karşısında daha önce seyir-kafe olarak kullanılan alanda çökme meydana geldi. Yürüyüş yoluna da çok yakın olan bu alandaki çöküntüler korkuya neden oldu. Sahilden geçen insanlar bu görüntü karşısında tedirgin olduklarını söyledi.
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