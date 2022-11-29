Dünya Gemi dümeninde yolculuk yapan üç kaçak göçmen 11 gün sonra fark edildi
AVRUPA

Gemi dümeninde yolculuk yapan üç kaçak göçmen 11 gün sonra fark edildi

Nijerya’dan demir alan bir petrol tankerinin suya yakın bölümündeki dümen kısmında yolculuk yapan 3 kaçak göçmen, yetkililer tarafından 11 gün sonra İspanya'da fark edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Gemi dümeninde yolculuk yapan üç kaçak göçmen 11 gün sonra fark edildi
İspanya'da bir petrol tankerinin dümen kanadında üç göçmen bulundu.

Nijerya’dan yola çıkan bir gemide 11 gün boyunca 3 mültecinin, geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı.

11 günlük ölüm kalım savaşı

İspanya Sahil güvenlik tarafından paylaşılan fotoğrafta, petrol tankerinin dümeninde oturan adamların, ayakları sudan bir metreden daha az bir mesafede 11 gün ölüm kalım savaşı verdikleri görülüyor.

BBC'nin haberine göre, İspanyol haber ajansı (EFE) göçmenlerin bulundukları iskelede sağlık görevlileri tarafından fark edildiğini ve kısa süre sonra hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Bodrum açıklarında geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Bodrum açıklarında geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik şafak operasyonu
FOTOĞRAF 17
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları sürüyor.
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Akşam saatlerinde Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden belirlenen 10 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.
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Yapılan operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü.
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Bağcılar, Yıldıztepe mahallesi 510 Sokak’ta bulunan binaya düzenlenen operasyon öncesinde polisleri gören iki yabancı uyruklu şahıs, binadan kaçmak istedi.
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Ekipler kaçan şahısları bina içinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi.
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İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik şafak operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar'da önceden belirlenen 10 adrese düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.

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