Gemi dümeninde yolculuk yapan üç kaçak göçmen 11 gün sonra fark edildi

İspanya'da bir petrol tankerinin dümen kanadında üç göçmen bulundu.

Nijerya’dan yola çıkan bir gemide 11 gün boyunca 3 mültecinin, geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı.

11 günlük ölüm kalım savaşı

İspanya Sahil güvenlik tarafından paylaşılan fotoğrafta, petrol tankerinin dümeninde oturan adamların, ayakları sudan bir metreden daha az bir mesafede 11 gün ölüm kalım savaşı verdikleri görülüyor.

BBC'nin haberine göre, İspanyol haber ajansı (EFE) göçmenlerin bulundukları iskelede sağlık görevlileri tarafından fark edildiğini ve kısa süre sonra hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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