Gündem Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın 10u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp
SİNOP

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: 10'u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp

Sinop’un 7 mil açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat kurtarıldı. Yangın sırasında denize atlayan ve kaybolan geminin kaptanını arama çalışmaları sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: 10u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp
Sinop’un 7 mil açıklarında Bata Alfa isimli Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında hava koşulları nedeniyle demir atmak için yanaştığı Sinop’un 7 mil açıklarında Bata Alfa isimli Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Yangın sırasında telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına Sahil Güvenlik ekipleriyle iskelede bekleyen bir balıkçı gemisi yanıt verdi.

Yanan gemide bulunan toplam 17 mürettebattan 16’sı yaralı olarak gemilerle iskeleye taşınırken, geminin kaptanının ise suya atladığı ve kaybolduğu öğrenildi. İskelede hazırda bekleyen çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince 3’ü ağır 16 yaralı hastaneye sevk edildi. Mürettebattan 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna, birinin ise Arnavutluk kökenli olduğu tespit edildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Akşam 20.30 sıralarında Panama bandıralı Bata Alfa isimli gemide büyük bir yangın çıkıyor, ihbar alır almaz Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine müdahale ediyor. 16 kişi sağ olarak kurtarıyoruz, hastanemize sevki sağlandı. 10’u yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun’a sevk ettik. 1 kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz, onun da denizde arama faaliyetlerine devam ediyoruz. 16 vatandaşın 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna biri ise Arnavutluk kökenli vatandaşımız” diye konuştu.

Yangın sırasında yardım anonsunu duyan balıkçı gemisinden Ömer Canik, “Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Büyük bir yangındı, personellerin birinin dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı, arkadaşımız karşıdaki gemiye atladı, ayağı kopan arkadaşa yardımcı oldu vinçle beraber oradan aldık. Kaptan da denize atlamış kaybolmuş” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop açıklarında yanan gemide dehşet anları: 10'u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp
FOTOĞRAF 13
Title
Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında hava koşulları nedeniyle demir atmak için yanaştığı Sinop’un 7 mil açıklarında Bata Alfa isimli Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın çıktı.
Title
Yangın sırasında telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına Sahil Güvenlik ekipleriyle iskelede bekleyen bir balıkçı gemisi yanıt verdi.
Title
Yanan gemide bulunan toplam 17 mürettebattan 16’sı yaralı olarak gemilerle iskeleye taşınırken, geminin kaptanının ise suya atladığı ve kaybolduğu öğrenildi.
Title
İskelede hazırda bekleyen çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince 3’ü ağır 16 yaralı hastaneye sevk edildi. Mürettebattan 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna, birinin ise Arnavutluk kökenli olduğu tespit edildi.
Title
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Akşam 20.30 sıralarında Panama bandıralı Bata Alfa isimli gemide büyük bir yangın çıkıyor, ihbar alır almaz Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine müdahale ediyor. 16 kişi sağ olarak kurtarıyoruz, hastanemize sevki sağlandı. 10’u yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ağır hastalarımızdan 6’sını Samsun’a sevk ettik. 1 kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz, onun da denizde arama faaliyetlerine devam ediyoruz. 16 vatandaşın 13’ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna biri ise Arnavutluk kökenli vatandaşımız” diye konuştu.
Title
Yangın sırasında yardım anonsunu duyan balıkçı gemisinden Ömer Canik, “Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Büyük bir yangındı, personellerin birinin dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı, arkadaşımız karşıdaki gemiye atladı, ayağı kopan arkadaşa yardımcı oldu vinçle beraber oradan aldık. Kaptan da denize atlamış kaybolmuş” dedi.
Title
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Sinop açıklarında yanan gemide dehşet anları: 10'u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp
Sinop'un 7 mil açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat kurtarıldı. Yangın sırasında denize atlayan ve kaybolan geminin kaptanını arama çalışmaları ise sürüyor.


Eğlencevergisi sıfırlandı

Eğlence
vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtarmak içinzamanla yarıştılar

Kurtarmak için
zamanla yarıştılar

​Bursa'daki yangın sonrası korku dolu anlar.
Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABDye yapacak

Zelenskiy savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacak

​Yoğun kar sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı.

10'u ağır 16 yaralı var: Kayıp kaptan aranıyor.

Elon Musk'tan Twitter için istifa açıklaması.

Kaldıkları pansiyonda ​yedikleri yemekten zehirlendiler.

​İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP'lilerin 'öfkesi' dinmedi.

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

​Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor.

​NATO uçuşunda radar kilidi attılar.

​Kazada 4 yolcu yaralandı.

​'Tek bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.