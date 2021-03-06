Gündem İstanbulda çocukların kavgasına aileleri karıştı Bir genç boğazından bıçaklandı
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İstanbul'da çocukların kavgasına aileleri karıştı: Bir genç boğazından bıçaklandı

İstanbul'da çocukların kavgasına aileleri karıştı: Bir genç boğazından bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu'nda çocuklar arasında başlayan kavga, aile üyelerinin de katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Bıçak, kemer ve süpürgenin kullanıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkta sürekli kavga olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı.
İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı.

İstanbul'daki olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka geldi. İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Araya büyüklerin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Bu iş çok tehlikeli boyuta geldi"

Mahalle sakini Nedim Köse "Çocuk kavgasında birbirine girdiler. Bir kişinin gırtlağını kesmişler. Olaylar büyüdü. Burada her gün kavga ediyorlar. Artık usandık bıktık. Polis gelince herkes bir tarafa kaçıyor. Bugün bir kişi yaralandığı için polis ilgileniyor. Bu iş çok tehlikeli bir boyuta geldi. Bir önlem alınması gerekiyor." dedi.

"İki tane torunum var bu mahalleye gelmiyorlar"

Torunlarını dışarı çıkaramadığını söyleyen Hatice Pamuk, "Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Biz bunlardan bıktık. Bunlar buradan gitsin. İki tane torunum var bu mahalleye gelmiyorlar. Bugün de kemerlerle birbirlerine girdiler" diye konuştu.

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