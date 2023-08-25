İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkent Ankara Cumhuriyetin 100. Yılı Bisiklet Turu organizasyonuna hazırlanıyor. Cumartesi günü yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı yolların tek; bazı yolların ise çift yönlü olarak sabah saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.