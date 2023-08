Murat Kurum: İklim kanunu ile çevre ve iklim adaletini en güzel şekilde tesis edeceğiz

“İklim değişikliği denildiğinde akla hiç şüphesiz küresel ısınma geliyor. Bugün küresel hava sıcaklıkları son yılların çok üstünde. Bakın geçtiğimiz temmuz ayında tüm zamanların rekor seviyesinde bir sıcaklık yaşadık. 2023 yılı son yılların sıcaklık ortalamasına göre 0,43 santigrat derecenin üzerinde. Yani bugüne kadarki en sıcak üçüncü yılı yaşıyoruz. Tabi iklim değişikliğiyle sadece hava sıcaklıkları artmıyor. Aynı zamanda deniz ve okyanus suyu ile toprak sıcaklıkları da aşırı şekilde artıyor. Gıda krizlerine ve yüksek gıda enflasyonuna yol açan kuraklık ve ani hava olayları her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Denizlerde, okyanuslarda su seviyeleri ciddi anlamda yükseliyor. Yine her geçen gün iklim değişikliğinin insanları göçe zorladığını Dünya Meteoroloji Örgütü vurguluyor. Tabi iklim göçleri de meydana geliyor. Öyle ki 2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceği öngörülüyor. İklim krizinin daha net anlaşılması açısından birkaç örnek vermek istiyorum. Bugün Akdeniz ülkelerinde orman yangınlarının sayısı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak can kayıpları yaşanıyor, binlerce insan tahliye ediliyor, milyonlarca insanın soluduğu havanın kalitesi ciddi anlamda düşüyor. Yine hatırlarsanız, geçtiğimiz senelerde Avustralya’da 240 gün süren bir yangın meydana geldi. Amerika’nın birçok eyaletinde kasırgalar ve fırtınaların son derece yıkıcı etkileri oldu. Asya’da ve Afrika’da aşırı yağışlar yüzünden, maliyeti çok yüksek sel felaketleri yaşandı. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki iklim krizi tüm dünyada sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engeldir.”