İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 8 zanlı gözaltına alındı

Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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