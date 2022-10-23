Gündem İstanbulda terör örgütü DEAŞa yönelik operasyon 8 zanlı gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 8 zanlı gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulda terör örgütü DEAŞa yönelik operasyon: 8 zanlı gözaltına alındı
Arşiv.

Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İstanbul’da DHKP/C operasyonu: Beş kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul’da DHKP/C operasyonu: Beş kişi gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
GÜNDEM
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
Daha dikkatli olmalıyız

'Daha dikkatli
olmalıyız'

​Zelenskiy'den halkına 'elektrik' uyarısı.
Kanlar içinde yatıyordu

'Kanlar içinde yatıyordu'

​Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşatmıştı...
PKKya Zapta ağır darbe: Bin 43 adet silah ele geçirildi

​Tarih belli oldu: Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor.

​Gel bu işi referanduma götürelim.

​Kiracılar bu haklarını bilmiyor

​Biden kararını verdi.

Nefesler tutuldu: Beklenen açıklama geldi.

​Mao'dan sonra ilk kez yaşandı.

​Meteoroloji il il uyardı.

Savunma sanayiine uygulanmaya başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.