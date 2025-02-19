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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

17:2419/02/2025, الأربعاء
DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Kar yağışının da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

#İstanbul
#Trafik
#Kar

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