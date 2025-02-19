sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu.

sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir." denildi.