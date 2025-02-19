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İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

15:5019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul'da eğitime yarın ara verildi.
İstanbul'da eğitime yarın ara verildi.

"İstanbul'da okullar yarın tatil mi?" sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliğinden okul tatili açıklaması geldi. Valilik açıklamasında, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir." denildi.

"İstanbul'da okullar yarın tatil mi?"
sorusunun cevabı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir." denildi.

Kamu personeli için flaş karar

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.


#İstanbul
#Kar
#Okul

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