İstanbul'da zeytin ve zeytinyağı denetimleri yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 39 ilçede toptan ve perakende satış gerçekleştiren iş yerlerinden çeşitli numuneler aldı.





Zeytin ve zeytinyağlarından alınan numuneler, analiz edilmek üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne götürüldü.





İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sultanbeyli'de bulunan İstanbul Anadolu Yakası Gıda Toptancıları Sitesi'nde (AYTOP) denetimlere katıldı.





Karaca, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için birincil üretimden son tüketiciye kadar denetimleri sürdürdüklerini belirtti.





131 bin işletmede 206 bin denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 28 Kasım'daki talimatıyla denetimlerini yoğunlaştırdıklarını dile getiren Karaca, bu yıl şu ana kadar İstanbul'daki 131 bin gıda işletmesinde 206 bin denetim yaptıklarını kaydetti.





Karaca, 28 Kasım'dan itibaren 2 bin 521 denetim yaptıklarını aktararak, zeytinyağı, bal, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin taklit ve tağşiş açısından sıkıntılı olduğu için biraz daha dikkatli davrandıklarını anlattı.

"Sekiz zeytinyağı numunesinde olumsuzluk tespit ettik"

Tüketicilerin de piyasa fiyatlarının altında satılan ve güvenilir olmayan gıdalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan Karaca, "Özellikle elektronik ortamda satış yapan yerlerden de numuneler alıyoruz. Bu dönemde aldığımız 8 zeytinyağı numunesinin 8'inde de olumsuzluk tespit ettik" dedi.





65 bin ile 6 milyon 600 bin lira arasında idari para cezası

Denetçilerin bugün 39 ilçeden de numune aldığına dikkati çeken Karaca, taklit ve tağşiş yönünden olumsuz çıkan numuneler sonucunda işletmelere 65 bin ile 6 milyon 600 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını bildirdi.





Kişinin, şirketin ve firmanın gayrisafi milli hasılasına göre bu cezaların arttığını vurgulayan Karaca, üçüncü tespitte ise işletmeler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve ticaretten men edildiğini söyledi.





Karaca, bu yılki denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 141 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.



