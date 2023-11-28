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Ekonomi

Bakan Yumaklı güzel haberi duyurdu: Çay üreticilerine destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:14 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:16 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
303 milyon 717 bin TL çay üreticilerinin hesaplarına yatacak.

303 milyon 717 bin TL çay üreticilerinin hesaplarına yatacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine güzel haberi duyurdu. 303 milyon 717 bin lira çay üreticilerinin hesabına 30 Kasım Perşembe gününden itibaren aktarılacak.


Sosyal medyadan açıklamada bulunan Yumaklı,
"ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadelerine yer verdi.





#Tarım ve Orman Bakanlığı
#çaykur çay ücretleri
#Tarım Destek Ödemesi
1 saat önce
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