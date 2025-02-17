İstanbullu yeniden kar görecek

Türkiye, bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek Türkiye’de yarından itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek. İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kentin bugünden itibaren soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi. Kentte devam eden yağışların, bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Yarın kuvvetli yağışların yerini, çarşamba karla karışık yağmura ve yükseklerde kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günlerinin ise aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Ankara'da da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak. Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.