İşte elebaşının yeni villası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı yeni evin adresi ve fotoğraflarına ulaşıldı. Fetullah Gülen’in daha önce “Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından Pensilvanya'daki örgüt kampından kaçırıldığı ortaya çıkmış, Gülen’in yeni malikaneden servis edilen görüntüleri de bunu doğrulamıştı. Fetullah Gülen'in 1999 yılından beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasında örgütün merkezi olan Chestnut Retreat Center'dan ayrılıp taşındığı yeni ev, FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 yılında kurduğu “f-watch.net” internet sitesinde ifşa edildi. Lüks villanın “260 Kennel Rd.” bulunduğu bilgisi verildi. Değeri 1 milyon dolar olduğu belirtilen villanın, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu “Meserret LLC” şirketi tarafından satın alındığı kaydedildi.

Firari FETÖ’cüler tek tek yakayı ele veriyor. “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek” suçlarından aranan Ö.K. ve eşi S.K., Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin elde ettiği istihbarat neticesinde yakalandı. Örgüt içinde yönetici pozisyonunda olan çiftin çok sayıda ByLock hesabı tespit edildi. Kırklareli Üniversitesi’nde akademisyenlik yaparken ihraç edilen Ö.K., o dönem örgütün Kırklareli üniversite sorumlusuydu. Eşi S.K. ise 2011-2017 yılları arasında örgütün “Kırklareli il ablalığı” yaptı, örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştı. İtirafçı beyanlarında, FETÖ’cü çiftin örgüte çok sayıda eleman kazandırdığı belirlendi. Yıllardır aranan ve yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştirdikleri öğrenilen çiftin, Altındağ'daki dubleks dairenin üst katında yaşadıkları tespit edildi. Alt katla merdiveni iptal edilip dışarıdan kapı açılan katta yaşayan Ö.K ve S.K, yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.