​İşte o kalleş​

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM’deki özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Sözde mağara sorumlusu “Sorej” kod adlı terörist Kamuran Ataman’ın turuncu listede arandığı belirtildi.
- 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katılan terörist, buradan Suriye’ye kaçıp 2017-2018 yılları arasında Kamışlı ve Derik bölgelerinde sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmüş, daha sonra ise Gara’ya gönderilmiş. Akar, operasyonda teslim olan teröristin ifadesine göre, 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden PKK’lı Kamuran Ataman’ın sorumlu olduğunu bildirdi.