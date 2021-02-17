Gündem İşte o kalleş
ANKARA

​İşte o kalleş​

İşte o kalleş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 13 vatandaşımızı kalleşçe şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Mağara sorumlusu “Sorej” kod adlı terörist Kamuran Ataman turuncu listede aranıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’lı terörist Kamuran Ataman
PKK’lı terörist Kamuran Ataman

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM’deki özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Sözde mağara sorumlusu “Sorej” kod adlı terörist Kamuran Ataman’ın turuncu listede arandığı belirtildi.

Şehitlere veda
GÜNDEM
Şehitlere veda
  • 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katılan terörist, buradan Suriye’ye kaçıp 2017-2018 yılları arasında Kamışlı ve Derik bölgelerinde sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmüş, daha sonra ise Gara’ya gönderilmiş. Akar, operasyonda teslim olan teröristin ifadesine göre, 13 vatandaşımızın şehit edilmesinden PKK’lı Kamuran Ataman’ın sorumlu olduğunu bildirdi.

ABD-PKK iş birliği tescillendi
GÜNDEM
ABD-PKK iş birliği tescillendi
Abone Ol Google News
Barcelonayı dağıttı

Barcelona'yı dağıttı

​Mbappe'nin şov yaptığı maçta Barcelona farklı yenildi.
Eskişehirde korkunç cinayet

Eskişehir'de korkunç cinayet

​Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi.
Çalık, o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı

Çalık, o görüşmeyi
Yeni Şafak'a anlattı

"​Pervin Buldan'ın insani ilişkiler çerçevesinde aradım."

RB Leipzig-Liverpool maçında tarihi an.
Tur kapısını araladı

Tur kapısını araladı

Liverpool, deplasmanda Leipzig'i rahat geçti.
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
İstanbulluların <br>karla imtihanı

İstanbulluların
karla imtihanı

​Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı.
'Yerinde karar' <br>dönemine geçtik

'Yerinde karar'
dönemine geçtik

​Bakan Koca'dan toplantı ardından flaş açıklama.
HDP'li Beştaş'ın <br>yüzüne söyledi

HDP'li Beştaş'ın
yüzüne söyledi

"​Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara..."
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.