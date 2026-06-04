Yerebatan Sarnıcı, İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmişti. İstinaf mahkemesi tarihi yapının Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmişti.
Heyetler arasındaki evrak işleri ve tarihi yapıdaki incelemelerin ardından sarnıç, İBB yetkililerinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İBB görevlileri, sarnıçta belediyeye ait tabloları, bilet makinelerini ve bazı eşyaları alarak binadan ayrıldı.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili kararın yürütmesini durdurdu.