Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi: Vakıflar'ın itirazı haklı bulundu tahliye tamamlandı

Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi: Vakıflar'ın itirazı haklı bulundu tahliye tamamlandı

14:012/06/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Fatih Sultanahmet’te bulunan Tarihi Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyeti, mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş’den, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Devir sonrası tarihi yapıdaki tahliye işlemleri de tamamlandı.

İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetine ilişkin hukuki süreç sonuçlandı.

Tarihi yapının mülkiyeti, İstanbul 8’inci Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararla 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince değişti.


İBB tarafından işgal edildiği öne sürülen tarihi yapının tahliyesine hükmedildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’ye sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanındı.


Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.



#yerebatan sarnıcı
#vakıflar genel müdürlüğü
#i̇stanbul büyükşehir belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galler - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda?