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İsveç’e tepkiler cılız kaldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde temaslarda bulundu. Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ile görüşen Şentop, toplantıyı değerlendirerek, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya karşı İslam dünyasından gelen tepkilerin cılız kaldığını ifade etti.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Şentop

Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde temaslarda bulundu. Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil ile görüşen Şentop, toplantıyı değerlendirerek, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya karşı İslam dünyasından gelen tepkilerin cılız kaldığını ifade etti. İslam ülkelerinin bu tür provokatif eylemler karşısında bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, “Fırsat bulduklarında Müslümanlara karşı aynı şekilde hareket edeceklerdir bunda hiç şüphe yok. Bunun karşısında bizim bir araya gelmemiz, onların karşısında gördüğü lokmayı büyütmemiz, temel değerlerimize karşı birlik içinde hareket etmemiz gerekir. Ses yükseltmeliyiz” dedi.


#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Mustafa Şentop
#Kur'an-ı Kerim
#İsveç
37 dakika önce
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İsveç’e tepkiler cılız kaldı
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