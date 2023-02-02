İsveç’e tepkiler cılız kaldı

ABD, İngiltere ve AB üyesi bazı ülkeler, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasından sonra “Türkiye’de terör riski var, gitmeyin” diyerek vatandaşlarını uyardı. Almanya, Fransa ve Hollanda daha da ileri gidip dün İstanbul’daki başkonsolosluklarını kapattı. Ancak bu paniğe rağmen Türkiye ile neden bir istihbarat paylaşılmadığı merak konusu oldu.