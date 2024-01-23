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İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de

TBMM haftaya uluslararası sözleşmeleri ele alarak başlayacak. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Katılım Protokolü de bu kapsamda gündeme alınarak Genel Kurul'da görüşülecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 03:40 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolün onaylanmasını içeren kanun teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'na geliyor. TBMM Genel Kurulu, bugün uluslararası sözleşmeleri görüşecek. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Katılım Protokolü de Genel Kurul'da görüşülecek teklifler arasında sıralamaya alınacak.

3 ANLAŞMA OYLANACAK

Edinilen bilgiye göre, Genel Kurul, bugün İsveç'in NATO Üyeliğine İlişkin Katılım Protokolü'nün yanı sıra Türkiye ile Malezya arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Güney Kore ile çifte vergilendirmenin kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı görüşecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurul'un hangi uluslararası anlaşmayı önce görüşeceğine saat 14.30'da toplanacak TBMM Danışma Kurulu'nda karar verilecek.

YARINA SARKABİLİR

TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan 26 Aralık'ta geçen İsveç'in NATO'ya Üyeliğine Katılım Protokolü'ne 'kerhen' destek verilmişti. Türkiye'nin ABD'nin F-16'lar konusunda atacağı adıma göre hareket edeceği de bildirilmişti. Protokol'ün Genel Kurul'dan geçmesi için oylamaya katılan milletvekili sayısının yarısından bir fazlası yeterli olacak. Teklif, Genel Kurul'da geçerse onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek. Genel Kurul'daki görüşmelerin yarına da sarkabileceği bildirildi. Öte yandan emeklilere ilave zammı da içeren çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemenin perşembe gününe bırakıldığı bildirildi



#NATO
#TBMM
#İsveç
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