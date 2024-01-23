İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de

Meclis’te bu hafta yine milyonları ilgilendiren yasalar görüşülecek. Kısa çalışmada kolaylaşmadan asgari ücret desteğine kadar pek çok konu torba kanunda yer almak üzere Meclis’e geliyor. Bunun yanında emekli aylığında alt sınırın yükseltilmesinin de torba kanuna eklenmesi söz konusu. Peki torba yasa ile neler değişecek? İşte TBMM'de bu hafta görüşülecek kanun teklifleri.