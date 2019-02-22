İYİ harcadılar

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POLİTİKA

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Mersin’de Burhanettin Kocamaz krizinin ardında HDP ile yan yana görünmek istemeyen İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’nu günah keçisi yapma hesabı yattığı ortaya çıktı. HDP ile Mersin’de işbirliği yapan CHP’ye destek için İYİ Parti, ‘geç liste teslimi’ taktiğiyle bilinçli olarak adaysız bırakıldı. Ancak beklenmeyen tepki karşısında DP formülü devreye sokuldu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Burhanettin Kocamaz ve Meral Akşener
Burhanettin Kocamaz ve Meral Akşener

DP’nin adayı Pınar İvenç adaylıktan çekildi ve yerine Kocamaz aday gösterildi. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, “Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Parti’nin adayıdır. Hayırlı olsun” dedi ama mevcut büyükşehir belediye başkanı Kocamaz’ın akıbetine YSK karar verecek. Bu konuda YSK’nın daha önce verdiği kararlara bakıldığında, İYİ Parti’nin oynadığı oyunun Kocamaz’a pahalıya patlayacağı anlaşılıyor. Çünkü benzer bir durum 2009 yerel seçimi sürecinde de yaşanmıştı.

AK Parti’den yeniden aday gösterilmeyen dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, istifa ederek Saadet Partisi’nden aday olmak istedi.

YSK Kararı

EMSAL KARARLAR VAR

Ancak YSK, Fakıbaba’nın SP’den adaylığını reddetti. YSK, Fakıbaba olayını emsal göstererek Kocamaz’ın adaylığını reddederse, İYİ Parti, HDP destekli CHP’nin adayı Vahap Seçer’i desteklemek durumunda kalacak. Böylece İYİ Parti, başlıca aktörü olduğu skandalın faturasını YSK’ya kesmiş olacak. YSK’nın Fakıbaba dışındaki başka kararları da Kocamaz’ın aleyhinde. YSK’nın 2004 yerel seçimlerinde Mardin’deki bir başvuruya verdiği kararında, ‘süre yönünden reddedilen listelerde bulunanların bir başka partiden boşalan yerlere aday olamayacağı’ belirtiliyor. Yine 2009 yılında trafik sıkışıklığı nedeniyle başvuruyu geciktiren MHP’nin aday itirazını YSK reddetmişti.

YALNIZ O DEĞİLMİŞ

İYİ Parti’nin sadece Kocamaz’ı değil, merkez Akdeniz belediye başkan adayı Akif Çiftçi’nin başvurusunu da geciktirdiği ortaya çıktı. Çiftçi’nin adaylık başvurusunun da İYİ Parti yetkilileri tarafından 19 Şubat Salı günü saat 17.00’den sonra yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine yine DP formülü devreye girdi. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz gibi Çiftçi için de aynı sürecin işletildiğini ve kendisinin partilerinin Akdeniz Belediye Başkan adayları olduğunu belirterek, “Akif Çiftçi de partimizden aday” dedi. Kocamaz’ın adaylığı için ismini listeden çeken Pınar İvenç’in ise partisi tarafından merkez Mezitli ilçesinden aday gösterildiği öğrenildi.

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  • Şırnak teşkilatı toptan istifa etti
  • Şırnak’ta İYİ Parti’den istifa eden 874 kişi AK Parti’ye geçti. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Tatar, il ve ilçe yönetimi ile İYİ Parti Belediye Başkan adayı Hacı Özer’in de aralarında bulunduğu 874 kişi törenle AK Parti’ye geçerek rozetlerini taktı. Yaptığı açıklamada Hasan Tatar, “İYİ Parti’nin benim düşüncelerime göre bir parti olmadığına inandım, onun için de böyle bir karar aldım. Tüm teşkilatım da benim düşünceme göre hareket etti” diye konuştu.

CHP çöktü
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CHP çöktü

Seçmenle dalga geçiyorlar
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