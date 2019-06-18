İyi ki İHL’liyim

Okulu birincilikle bitiren Hilal Sena Öksüz, “İmam hatipli olmanın onurunu yaşıyorum ve şimdi büyük bir şerefle iyi ki imam hatipliyim diyorum. Sevgili arkadaşlarım biliyoruz ki biz sadece bir liseden mezun olmuyoruz. Okulumuzda öğrendiklerimizle önemli bir sorumluluğu da üstleniyoruz. Bundan sonraki hayatımızda imam hatip lisesi diplomamız bizim için beyaz bir elbisedir” dedi.

Okul Müdürü Nurullah Aktürk de, “Akademik başarımız geldiğimizde yüzde 69 iken geçen yıl yüzde 85’e ulaştı. Biz herkesi doktor, mühendis etme iddiasında değiliz, iyi bir Müslüman iyi bir insan yetiştirme iddiasındayız” diye konuştu. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz şunları söyledi: “İmam hatiplilik sadece sıralardan ibaret, sınıflara hapsolan bir eğitim modeli değildir. İmam hatiplilik bizim aynı zamanda aşkımızın gönlümüzün coşkunluğudur, sadece sınıflara hapsedilemez gönüller deryasıdır ve o gönüller deryasında yaşanılan özel bir misyondur.”