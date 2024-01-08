İYİ Parti CHP’yi yalnız bırakabilir

TBMM Genel Kurulu, 200 vekilin oyu ile genel görüşmeye geçebiliyor. CHP’nin, Meclis Genel Kurulu’nu toplaması ve genel görüşmeye geçilmesi için yeterli sayıya ulaşması mümkün. CHP yine de, genel görüşmeye geçilmesi için DEM Parti ve İYİ Parti’den destek bekliyor. 38 milletvekili olan İYİ Parti’nin kısıtlı bir katılımla Genel Kurul’a geleceği bildirildi. Böyle bir tablo karşısında muhalefet blokunda yarılma yaşandığı söylentilerinin önünü kesmek isteyen CHP, İYİ Parti’yi tam kadro Genel Kurul’a katılmaya zorlayacak.