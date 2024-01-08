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İYİ Parti CHP’yi yalnız bırakabilir

Torba teklifin yasalaşmasından sonra çalışmalarına 16 Ocak’a kadar ara veren TBMM Genel Kurulu, yarın (9 Ocak’ta) CHP’nin girişimi ile toplantıya çağrıldı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:44 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TBMM Genel Kurulu, 200 vekilin oyu ile genel görüşmeye geçebiliyor. CHP’nin, Meclis Genel Kurulu’nu toplaması ve genel görüşmeye geçilmesi için yeterli sayıya ulaşması mümkün. CHP yine de, genel görüşmeye geçilmesi için DEM Parti ve İYİ Parti’den destek bekliyor. 38 milletvekili olan İYİ Parti’nin kısıtlı bir katılımla Genel Kurul’a geleceği bildirildi. Böyle bir tablo karşısında muhalefet blokunda yarılma yaşandığı söylentilerinin önünü kesmek isteyen CHP, İYİ Parti’yi tam kadro Genel Kurul’a katılmaya zorlayacak.



#Siyaset
#TBMM
#İYİ Parti
#CHP
16 dakika önce
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