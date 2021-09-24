İYİ Parti Düzce ilçe başkanı istifa etti

İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanı Demet Boşver ve 18 üyenin istifalarının oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu. Boşver ile 18 üye daha il yönetimine istifa dilekçelerini sunmuştu.

"ÖZEL NEDENLERDEN DOLAYI"

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Değerli parti üyemiz ve kıymetli çalışma arkadaşımız Demet Boşver, özel gördüğü nedenlerle mevcut Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetimindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla ayrılmış, istifası da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir" denildi.

GÜNDEM İYİ Parti istifa eden üyelerini kimlik bilgilerini kullanarak habersiz yeniden partiye üye yaptı