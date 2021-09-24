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DÜZCE

İYİ Parti Düzce ilçe başkanı istifa etti

İYİ Parti Düzce İlçe Başkanı Demet Boşver ve 18 üye görevlerinden istifa etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Boşver, özel gördüğü nedenlerle mevcut Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetimindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla ayrılmıştır" denildi.

Haber Merkezi AA
İYİ Parti Düzce ilçe başkanı istifa etti
İYİ Parti Düzce İlçe Başkanı Demet Boşver

İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanı Demet Boşver ve 18 üyenin istifalarının oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu. Boşver ile 18 üye daha il yönetimine istifa dilekçelerini sunmuştu.

"ÖZEL NEDENLERDEN DOLAYI"

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Değerli parti üyemiz ve kıymetli çalışma arkadaşımız Demet Boşver, özel gördüğü nedenlerle mevcut Merkez İlçe Başkanlığı görevinden yönetimindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla ayrılmış, istifası da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir" denildi.

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