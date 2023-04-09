|
Reklam
Reklam
Gündem

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. İşte İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi.

15:34 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti

İYİ Parti

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.


İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. İşte İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi.


Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:


Ayyüce Türkeş
- Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici
- Adana 2'nci sıra
Ece Güner
- İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz
- İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu
- İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba
- Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu
- Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez
- Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim
- Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz
- Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman
- Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan
- Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale
- İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay
- Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat
- Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin
- Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı
- Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar
- Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta
- Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz
- Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı
- Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu
- Kırklareli 1'inci sıra

#İYİ Parti
#YSK
#Milletvekili
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.