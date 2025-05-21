İYİ Parti Teşkilat Başkanı’ndan CHP’li kadın vekil ile ilgili çirkin mesaj: 'Sana bunu alacağım kral'

ın, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna yazdığı bir mesaj kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ın, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna yazdığı bir mesaj kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Bunu sana alacağım kral"

"Bunu sana alacağım kral"

Toktaş, partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu gruba, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklinde mesaj attı.