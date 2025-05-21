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İYİ Parti Teşkilat Başkanı’ndan CHP’li kadın vekil ile ilgili çirkin mesaj: 'Sana bunu alacağım kral'

İYİ Parti Teşkilat Başkanı’ndan CHP’li kadın vekil ile ilgili çirkin mesaj: 'Sana bunu alacağım kral'

10:1621/05/2025, Çarşamba
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Toktaş, CHP'li Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş fotoğrafını üst düzey partilere gönderip "Sana bunu alacağım kral" mesajını yazdı.
Toktaş, CHP'li Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş fotoğrafını üst düzey partilere gönderip "Sana bunu alacağım kral" mesajını yazdı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’ya yönelik olarak İl Başkanları WhatsApp grubunda yazdığı “Sana bunu alacağım kral” ifadesi, kamuoyunda büyük epki topladı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı
Hasan Toktaş'
ın, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna yazdığı bir mesaj kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Bunu sana alacağım kral"


Toktaş, partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu gruba, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklinde mesaj attı.



Mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Toktaş’a tepki yağdı.


Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından sertçe eleştirildi.




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