İYİ Parti'de muhalefet zirvesi

İYİ Parti'de demokrasi olmadığını savunan ve ismi söz konusu listede geçenlerin de aralarında bulunduğu 20'ye yakın milletvekili atacakları adımları belirlemek için bu hafta içerisinde toplanacak. Toplantıda, partide yaşanan ve muhaliflerin 'antidemokratik' olarak nitelediği gelişmeler değerlendirilecek.

ORTAK AKIL

Partide demokrasi geri gelene kadar mücadele edeceklerini söyleyen muhalifler, "Biz bu partinin ana, babasıyız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullanıyor. Parti yönetiminin tavrını izleyen muhalif kanat, bireysel olarak istifa etme ya da tek başına hareket etmenin bir anlamı olmadığını dile getiriyor. Bu nedenle 'ortak akıl' yürütülmesi gerektiği düşüncesinde.

İSTİFA ETMEYECEKLER

Toplantılarda, bazı isimlerin partiden istifa etme görüşünü dile getirdiğini, bazı milletvekillerinin de buna karşı çıktığı öğrenildi. İstifa etmenin yönetimin ve dolaylı olarak Koray Aydın’ın işini kolaylaștıracağını belirten isimler, bunun yerine parti görüşü dışında tavır alarak karar alma süreçlerini zorlaştırmayı hedefliyor.