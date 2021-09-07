İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize sormadan konuşuyor

Erdoğan kendisine yapılan besteyi telefonda dinledi: Biz bozarız oyunları koca yürekli adam

AK Parti Gençlik Kolları'nın 2023'te ilk defa oy kullanacak seçmenler için kurduğu birimin programına katılan gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı besteledi. AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zenginle yaptığı telefon bağlantısıyla gençlerin bestesini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sevgili gençler! Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum' dedi.