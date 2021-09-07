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POLİTİKA

İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize sormadan konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini yok saydığını söyledi. Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

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İYİ Partiden Kemal Kılıçdaroğluna tepki: Bize sormadan konuşuyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı

Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti arasında yeni bir kriz ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bizi yok sayarak konuşuyorsun' eleştirisinde bulundu.

"SÜREKLİ TEKİL KONUŞUYOR"

İYİ Partili Paçacı ile görüşmesini köşesine taşıyan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Paçacı'nın "Kemal Bey son dönem sürekli tekil konuşuyor" dediğini aktardı. Yazıya göre Paçacı şunları söyledi:

"ORTAK KARAR ALMALIYIZ"

  • Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız.

"BİZE SORDUNUZ MU?"

  • Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı.

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