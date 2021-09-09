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ANKARA

İYİ Parti’den ortağa ikinci uyarı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bir internet sitesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Parti’den ortağa ikinci uyarı
Aytun Çıray

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bir internet sitesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çıray, parti teşkilatında, tüm şikayetlerin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu söyledi. Çıray, açıklamalarında CHP’li belediyelere de ikazda bulundu.

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KÜÇÜK HESAPLAR YAPMAYIN

  • “Yerel yöneticilere çağrıda bulunmak istiyorum” diyen Çıray, “Millet İttifakı konusunda gerekli hassasiyeti herkes göstermeli. Şüphesiz kendi partilileriyle ilgili yapacakları şeyler çok daha fazla olacaktır ama Millet İttifakı’nın diğer üyelerini de belli bir hakkaniyet içinde gözetmeleri gerek” diye konuştu.

Türkiye’nin bir var olma süreci yaşadığını vurgulayan Çıray, “Önümüzde başkanlık seçimi var. Bu seçim Türkiye’nin bir varoluşsal sorunu. O nedenle hiç kimse şimdiden küçük hesaplar yapmasın” dedi.

İLK UYARI PAÇACI’DAN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu’nun kendilerini yok saydığını söyleyerek, “Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?” ifadelerini kullanmıştı.

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