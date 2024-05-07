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İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

08:08 - 7/05/2024 Salı
IHA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mayıs saat 04.50'de Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

#İzmir
#Dikili
#Düzensiz Göçmen
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