İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mayıs saat 04.50'de Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.