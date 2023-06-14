İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

Türkiye'de sağlık sektöründeki devrim niteliğindeki yenilikler dünyada ün salıyor.

En önemli reformlardan biri, şehir hastaneleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneler, yurdun dört bir yanında inşa edilirken, nicelerinin de yapımı sürüyor.

Bugüne kadar 21 şehir hastanesinin faaliyete geçirilmesiyle, dev bir hizmet verilmiş oldu.

Böylelikle sağlıkta çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sona gelindi

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip şehir hastanelerinden biri de İzmir'de yükseldi.

2017 yılında yapımına başlanan Bayraklı Şehir Hastanesi 618 bin metrekarelik alana inşa edildi. Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan sağlık kompleksinin 628 bin metrekare de kapalı alanı mevcut.

536 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 284 yataklı Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, 276 yataklı Genel Hastane, 596 yataklı Genel ve Onkoloji Hastanesi 300 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 2060 adet tescilli yatak bulunuyor.

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü tek, 32'i ise çift kişilik özelliğe sahip.

Bin 600 yatan hasta kapasiteli

Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.

Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.

Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, bin 600 yatan hastaya hizmet vermesi hedefleniyor.

5 binin üzerinde sağlık personeli

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.

Günlük hastaneye giriş yapan sayısının da 75 bin olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hastalar ağırlanmaya başlanacak

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir tane 480 kişilik, 1 adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası yer alacak.

İnşaat çalışmalarının tamamlandığı hastanede tıbbı cihazlarının kurulum işlemleri de sona erdi.

Tıbbı cihazlarının denenmeye başladığı hastanede, önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan kabullerin ardından hastaları ağırlamaya başlayacak.











