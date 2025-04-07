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İzmir'de işçi servisi devrildi: Yaralılar var

İzmir'de işçi servisi devrildi: Yaralılar var

11:177/04/2025, Pazartesi
AA
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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, sabah saatlerinde işçi servisi kontrolden çıkarak devrildi.


Süleyman Z.'nin kullandığı 35 S 02567 plakalı işçi servis, İTOB Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücü ile 7 işçi sağlık ekiplerince Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


#İzmir
#minibüs
#trafik kazası

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