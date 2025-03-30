Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 10 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından kapanan kara yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.