Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 10 yaralı

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 10 yaralı

17:4930/03/2025, الأحد
AA
Sonraki haber

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan kara yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

#Balıkesir
#Savaştepe
#SOMA
#TRAFİK KAZASI

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak