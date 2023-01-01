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İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

09:18 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Yangın söndürme çalışmalarının iyi yönde ilerlediğini bildirildi.

Yangın söndürme çalışmalarının iyi yönde ilerlediğini bildirildi.

Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi ile Torbalı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi arasında, dün saat 23.10'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.


İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter ve 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile söndürme çalışması yapılıyor. Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının söndürülmesi açısından çalışmaların iyi yönde ilerlediğini bildirdi.


Yangında durumun iyiye gittiği öğrenilirken alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.






#İzmir
#yangın
#Torbalı
#Buca
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