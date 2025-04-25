İzmir'de suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Örgüt üyesi oldukları belirlenen E.A., U.K., S.A. ve D.Y.'ninse daha önce işledikleri farklı suçlardan tutuklu oldukları öğrenildi. Operasyon kapsamında 11 adreste yapılan aramalarda 2 tabanca, 107 tabanca fişeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 325 av tüfeği fişeği, 2 el telsizi, 626 şişe şüpheli bandrollü votka, 2 hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, saldırıda kullanılan kar maskesi, bere ve mont ile çok sayıda cep telefonu, tapu, araç plakası ve dijital materyal ele geçirildi.