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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

17:2825/04/2025, Cuma
DHA
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Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı
Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı

İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayındır ve Torbalı ilçelerinde 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak' suçuna karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüt lideri T.B.'nin de aralarında bulunduğu A.G., D.G., S.Y., D.Y., U.K.'yi gözaltına alındı.

11 ADRESE BASKIN

Örgüt üyesi oldukları belirlenen E.A., U.K., S.A. ve D.Y.'ninse daha önce işledikleri farklı suçlardan tutuklu oldukları öğrenildi. Operasyon kapsamında 11 adreste yapılan aramalarda 2 tabanca, 107 tabanca fişeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 325 av tüfeği fişeği, 2 el telsizi, 626 şişe şüpheli bandrollü votka, 2 hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, saldırıda kullanılan kar maskesi, bere ve mont ile çok sayıda cep telefonu, tapu, araç plakası ve dijital materyal ele geçirildi.

TARIM ARAZİLERİNİ SATMAYA ZORLAMIŞLAR

Suç örgütünün, bölgede uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yanı sıra vatandaşlara baskı ve şiddet uygulayarak tarım arazilerini kiralamaya ve satmaya zorladıkları, isteklerini kabul etmeyen mağdurlardan 'ceza' adı altında haraç istedikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin yüzlerini kar maskesi ve bereyle gizleyerek bir çiftlik evine silahlı saldırıda bulundukları belirlendi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.



#İzmir
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