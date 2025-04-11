İzmir'de terör operasyonu: Örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
İzmir'de sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İzmir'de sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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