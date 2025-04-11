İzmir'de terör operasyonu: Örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından sosyal medyada silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.