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İzmir'de terör propagandası iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör propagandası iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

09:1227/12/2024, Cuma
AA
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Jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonla zanlıların tamamı yakaladı.
Jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonla zanlıların tamamı yakaladı.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonla zanlıların tamamı yakalandı.



#İzmir
#Operasyon
#DHKP/C
#THKP/C
#THKO

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