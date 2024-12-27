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Mahrem FETÖ’cüyü itirafçı deşifre etti

Mahrem FETÖ’cüyü itirafçı deşifre etti

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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FETÖ yönelik soruşturmalar sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan bir iddianamede, FETÖ’den ihraç eski astsubay M.G. ve diğer itirafçıların ifadeleri yer aldı.

Erzurum’da üniversiteye hazırlandığı süreçte örgütün ‘ışık evleri’ olarak tanımlanan hücre evlerinde kaldığı itiraf eden M.G’nin, o dönemde kendilerine ‘ev abiliği’ yapan fizik öğretmeni T.O’yu teşhis etti. M.G’nin itiraflarını diğer itirafçılarda destekledi. İtirafçılar, fizik öğretmeninin kendilerini askeri okullara girmesi yönünde telkin ettiğini ve sözde sohbet adı altında toplantılar düzenlediğini belirtti. İtirafçıların ifadelerinden T.O’nun örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasında mahrem sorumlu olduğu öğrenildi. T.O. hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame hazırlanarak 15 yıla kadar hapsi istendi.



#FETÖ
#Soruşturma
#İtiraf

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