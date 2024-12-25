Darbe girişimi nedeniyle müebbet hapse çarptırılmışlardı: Yargıtay tahliyelerine hükmetti

Mahkeme, rütbeli 7 sanığa "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 28 ere de aynı suçlardan müebbet hapis cezası vermiş, 5 ere de anayasayı ihlal ver "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından müebbet ve süreli hapis cezası vermişti. Mahkeme, 1 erin ise beraatini kararlaştırmıştı.