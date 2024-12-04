Yargıtay DEM'in adayı Abdullah Zeydan'ın dosyasını yeniden açtı

Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.