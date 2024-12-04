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Yargıtay DEM'in adayı Abdullah Zeydan'ın dosyasını yeniden açtı

Yargıtay DEM'in adayı Abdullah Zeydan'ın dosyasını yeniden açtı

10:134/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
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Yargıtay, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Abdullah Zeydan’a yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararını, "yetkisiz şekilde alındığı" gerekçesiyle geçersiz saydı.
Yargıtay, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Abdullah Zeydan’a yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararını, "yetkisiz şekilde alındığı" gerekçesiyle geçersiz saydı.

31 Mart yerel seçimlerinde Van’da DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığı yönünde karar verilmişti. Zeydan’ın seçim öncesinde memnu haklarının iadesine ilişkin Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Yargıtay tarafından incelendi. Yapılan incelemede, memnu hakların iadesi kararının ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine bu kararın kaldırılmasının usule aykırı olduğu tespit edildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Van'da DEM Parti adayı
Abdullah Zeydan
'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verilmişti. Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının ve bu konuda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirtti.


Yargıtay haklarının geri verilmesine 'usulsüz' dedi


Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Daire, yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmesi gerektiğini belirterek Abdullah Zeydan için bu tarihin 20 Aralık 2025 olduğunu kaydetti.



Dosya yeniden değerlendirilecek


  • Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.


#Abdullah Zeydan
#Van
#Yargıtay

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